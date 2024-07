2024-07-17 17:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی دارستان و ژینگەی راپەڕین رایگەیاند، 63 باڵندەی بووکە سوورە و حاجی لەق لەقێک گەڕێندرانەوە ناو سروشت.…

