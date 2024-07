2024-07-17 17:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پێشمەرگە رایدەگەیەنێت، هاوكاریی هێزەكانی هاوپەیمانان بۆ هێزی پێشمەرگە خراوەتەسەر هەژماری وەزارەتی پێشمەرگە و سبەی دەست بە دابەشكردنی…

