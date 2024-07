2024-07-17 23:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەعدی ئەحمەد پیرە وتەبێژی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان رایگەیاند، “یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان بە 173 كاندید بەشداریی لە هەڵبژاردنەكانی هەرێمی…

The post سەعدی ئەحمەد پیرە: یەكێتی بە 173 كاندید بەشداریی هەڵبژاردنەكانی هەرێم دەكات appeared first on Esta Media Network.