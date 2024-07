2024-07-18 09:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

توێژینەوەیەکی نوێ دەریخستووە ڤایرۆسێک کە لە منداڵانی تازە لەدایکبوودا باوە، ئەگەری تووشبوون بە ئۆتیزم زیاد دەکات. توێژینەوەکە تۆمارە…

The post توێژینەوەیەك پەیوەندی لەنێوان ئۆتیزم و نەخۆشییەكی باودا ئاشكرادەكات appeared first on Esta Media Network.