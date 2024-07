2024-07-18 09:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆشکی سپی تووشبوونی جۆبایدنی سەرۆکی ئەمریکای بە نەخۆشیی کۆرۆنا راگەیاند. کۆشکی سپی رایگەیاند، جۆبایدن، سەرۆکی ئەمریکا تووشی نەخۆشیی…

