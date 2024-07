2024-07-18 10:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی كارەبای سلێمانی هاوڵاتییانی پێنجوێن ئاگاداردەکاتەوە و رایدەگەیەنێت، بەپێی پلانی كاركردن كاتژمێر 1:30ی دواینیوەڕۆ كارەبایان بۆ دەگەڕێتەوە.…

