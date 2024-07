2024-07-18 14:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەرلەمانتارێكی كورد لە بەغداد دەڵێت، زیاتر لە 23 هەزار پێشمەرگەی بندیوار و بیانی لەناو لیستی مووچەخۆرانی پێشمەرگەدا هەیە…

The post پەرلەمانتارێكی پێشوو: بەناوی زۆرینەوە رێگریكرا لیستی مووچەی پێشمەرگە لە وەهمی و بیانی پاكبكرێتەوە appeared first on Esta Media Network.