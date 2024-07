2024-07-18 14:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک رایگەیاند، وێڕای نەمانی دەسەڵاتەکانی وەک پارێزگاری کەرکوک راکان جبوری بەردەوامە لە واژۆکردنی نووسراوی رەسمی…

