2024-07-18 18:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجوومەنی راژەی فیدڕاڵی بڕیاریدا زیاتر لە 750 دەرچووی زانکۆ و پەیمانگاکان لە یەکەمەکان دابمەزرێنێت بۆ خزمەتکردن لە وەزارەتی…

