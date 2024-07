2024-07-19 13:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە گوێرەی زانیارییەکانی پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا، ئەمڕۆ هەینی لە بەشێك لە مزگەوتەكانی هەولێر بەهۆی نەبوونی كارەبا و…

The post وتاری هەینی لە بەشێک لە مزگەوتەکانی هەولێر کەمتر لە پێنج خولەکی خایاند appeared first on Esta Media Network.