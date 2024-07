2024-07-19 13:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەسەڵاتی فڕۆکەوانیی عێراق بڵاویکردەوە، ئەو کەموکوڕییە تەکنیکییەی لە سیستمی ئینتەرنێتی جیهانیدا درووست بووە کاریگەری لەسەر فڕۆکەخانەکانی عێراق نەبووە.…

