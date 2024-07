2024-07-19 17:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری فڕۆکەخانەی هەولێر رایگەیاند، دروستبوونی کێشە لە سیستمی مایکرۆسۆفت هیچ کاریگەری لەسەر کارکردنی فڕۆکەخانەکانی هەرێم و گەشتە ئاسمانییەکان…

The post ئەحمەد هۆشیار: هیچ کێشەیەک بۆ گەشتە ئاسمانییەکانی فڕۆکەخانەکانی هەرێم دروستنەبووە appeared first on Esta Media Network.