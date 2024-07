2024-07-19 19:15:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ماوەی چەند رۆژێکە دەنگۆی دەستهەڵگرتنی جۆ بایدن کاندیدی دیموکراتەکان بۆ هەڵبژاردنی داهاتووی سەرۆکایەتیی ئەمریکا لە هەفتەی داهاتوودا بڵاوبووەتەوە،…

The post سێ ژن کێبڕکێی جێگرتنەوەی بایدن دەکەن appeared first on Esta Media Network.