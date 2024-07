2024-07-20 09:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شاراوە نییە ئەگەر لە بەردەم مەترسیی جەڵتەی دڵ یان جەڵتەی مێشکدا بیت، ئەوەی گرنگە ئەوەیە كە بە وردی…

The post “عادەتێك” لەكاتی خواردندا مەترسیی مردن بەهۆی نەخۆشیی دڵ زیاددەكات appeared first on Esta Media Network.