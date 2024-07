2024-07-20 09:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەسێک لە مەلەوانگەیەکی بەناوبانگی ویلایەتی ماساچوسێتس ئەمریکا بوتڵێکی شووشەی سۆسی توونی شکاند و کەوتە نێو ئاوی مەلەوانگەکەوە و…

The post شوشەیەک سۆسی توون بووە هۆی داخستنی مەلەوانگەیەکی بەناوبانگ لە ئەمریکا appeared first on Esta Media Network.