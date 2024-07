2024-07-20 09:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی بارانی زۆر و دروستبوونی لافاو، لە چین 11 کەس گیانیان لەدەستدا و زیاتر لە 30 کەسیش بێسەروشوێنن.…

