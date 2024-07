2024-07-20 18:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یەکێک لەو کێشە باوانەی لە ئێستادا بەشێک لە ژنان بەدەستییەوە دەناڵێنن کەمبوونەوەی دەرفەتی دووگیانبوونە کە بەشێک لە هۆکارەکەی…

The post بۆ ئەوەی دەرفەتی دووگیانیت زۆرتربێت پەیڕەوی ئەم سیستمە خۆراکییە بکە appeared first on Esta Media Network.