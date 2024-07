2024-07-20 19:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی سۆران رایدەگەیەنێت، ئاگر لە سنووری ناحیەی گەڵاڵەی سەر بە قەزای چۆمان كەوتەوە. بەپێی راگەیەندراوێكی بەڕێوەبەرایەتیی…

