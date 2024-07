2024-07-20 20:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری پارێزگاری سلێمانی رایدەگەیەنێت، بە خزمەت سلێمانی بووەتە یەكەمی هەرێمی كوردستان و عێراق. سلێمانی لە ئاستی هەرێم و…

The post شاهۆ عوسمان: بە خزمەت سلێمانی بووەتە یەكەمی هەرێمی كوردستان و عێراق appeared first on Esta Media Network.