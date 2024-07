2024-07-20 22:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای ئاسایشی هەرێم بڵاویکردەوە، توانیویانە دەستبەسەر چوار تابلۆدا بگرن کە ماددەی هۆشبەریان تێدا شاردرابوونەوە. لە راگەیەندراوێکی دەزگای ئاسایشی…

