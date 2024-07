2024-07-21 10:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەسەڵاتدارانی چین رایانگەیاند، بارانبارینی بەخوڕ، لەماوەی هەفتەی رابردوودا بووەتە هۆی دروستبوونی لافاو لە زۆرینەی ناوچەکانی وڵات و بەهۆیەوە…

