2024-07-21 15:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بۆ یەکەم جار، هێزە دەریاوانییەکانی بەریتانیا ژمارەیەک کۆچبەریان گەڕانەوە بۆ خاکی فەرەنسا دوای ئەوەی لە کەناڵی ئینگلیزدا رزگارکران…

