2024-07-21 18:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆبوونەوەی لایەنە کوردستانییەکانی کەرکوک بە ئامادەبوونی سەرجەم لایەنە کوردستانییەکان دەستیپێکرد. پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا لە کەرکوک پێیڕاگەیاندین، سەرجەم…

The post کۆبوونەوەی لایەنە کوردستانییەکانی کەرکوک دەستیپێکرد appeared first on Esta Media Network.