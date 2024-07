2024-07-21 18:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، لە دانیشتنی ئەمڕۆی ئەنجومەنی نوێنەراندا خوێندنەوەی یەکەم بۆ چەند پرۆژەیاسایەک کرا. د. نەرمین…

The post د. نەرمین مەعروف: خوێندنەوەی یەکەم بۆ چەند پرۆژەیاسایەک کرا appeared first on Esta Media Network.