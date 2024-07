2024-07-21 19:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

راشیل ریفز، وەزیری دارایی بەریتانیا ئامادەیی دەربڕیوە بۆ زیادکردنی مووچەی کارمەندانی کەرتی گشتی. لە بەریتانیا دوو دەزگای راوێژکاری…

