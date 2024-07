2024-07-21 20:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسێکی یەکێتی لە کەرکوک رایدەگەیەنێت، پۆستی پارێزگاری کەرکوک بۆ یەکێتییە و بە هەڵبژاردن بەدەستیهێناوە. رەوەند مەلا مەحمود، لێپرسراوی…

The post رەوەند مەلا مەحمود: پۆستی پارێزگاری کەرکوک بۆ یەکێتییە appeared first on Esta Media Network.