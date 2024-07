2024-07-21 22:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جۆ بایدن، سەرۆکی ئێستای ئەمریکا و کاندیدی دیموکراتەکان بۆ پۆستی سەرۆکایەتی ئەمریکا بە رەسمی لە کاندیدبوون کشایەوە. ئەوە…

