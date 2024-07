2024-07-22 00:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، چاوەڕواندەكرێت لە مانگی ئاب بۆ ئەیلولی ئەمساڵدا خانەنشینانی هەرێم مووچەیان هاوتای عێراق بكرێت…

