2024-07-22 00:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی حەج و عومرەی هەرێمی كوردستان رایدەگەیەنێت، لە رۆژی یەكشەممەوە گرێبەست لەگەڵ كۆمپانیاكان كراوە بۆ گواستنەوەی عومرەكاران…

