2024-07-22 09:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تازەلاوێکی هیندی لە ویلایەتی کیرلای وڵاتەکەی بەهۆی تووشبوونی بە ڤایرۆسی نیپا گیانیلەدەستدا. وەزیری تەندروستی کیرلای هیندستان رایگەیاند، تازەلاوەکە…

