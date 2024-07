2024-07-22 10:15:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەناو باڵەخانەیەکی چوار نهۆمی لە ماسیکێ ئاگرکەوتەوە و دوو کەس برینداربوون و 10 کەسیش رزگارکران. بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی…

