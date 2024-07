2024-07-22 12:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی عێراق فەرمانگەی ژمێریاری راسپارد دەست بە دابەشکردنی مووچەی مانگی تەمموز بکات. لە راگەیەندراوێکی وەزارەتی دارایی عێراقدا…

