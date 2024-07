2024-07-22 13:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بازرگانیی عێراق رایگەیاند، کەشتییەکی پڕ لە برنجی تایلاندی هاتووەتە ناو سنووری ئاویی وڵاتەوە و بەشێکە لە دابینکردنی…

