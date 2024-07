2024-07-22 13:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کارەبا لە راگەیەندراوێکدا ئاماژە بەوەدەکات، بڕیاری لێخۆشبوون تەنها یەک هەفتەی ماوە و هیچ ئاماژەیەکیشی بە درێژکردنەوەی وادەی…

