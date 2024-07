2024-07-22 13:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی و ئابوریی هەرێم رایدەگەیەنێت، بڕیردرا بە خەرجکردنی مووچەی مانگی ئایار و حوزەیرانی خانەنشینانی هێزەکانی یەکەی 70…

