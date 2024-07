2024-07-22 16:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاژانسی هەواڵی دەیلی مەیلی بەریتانی بڵاویکردەوە، تیشێرتێکی مارادۆنای ئەرجەنتینی کە لە قۆناغی چوارگۆشەی زێڕینی جامی جیهانیی 1986 پۆشیویەتی…

