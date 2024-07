2024-07-22 16:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی کۆدەبنەوە و گفتوگۆ لە بارەی شەش پرسەوە دەکەن کە یەکێکیان پرسی پێکهێنانی حکومەتی خۆجێی کەرکوکە.…

The post چوارچێوەی هەماهەنگی لەبارەی کەرکوکەوە کۆدەبێتەوە appeared first on Esta Media Network.