2024-07-22 17:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری راگەیاندنی پەرلەمانی كوردستان رایدەگەیەنێت، ئەمڕۆ مووچەی مووچەخۆرانی پەرلەمانی كوردستان دابەشكرا و دەشڵێت، “هیچ گرفتێك لە لیستەكاندا نەبووە”.…

