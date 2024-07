2024-07-23 00:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق زانیاری لەبارەی ناردنی مووچەی مانگی تەمموزی مووچەخۆرانی هەرێم ئاشكرادەكات و دەشڵێت، “لە ئێستادا وردبینی…

The post لەبارەی ناردنی مووچەی مانگی تەمموز زانیاریی نوێ ئاشكراكرا appeared first on Esta Media Network.