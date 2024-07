2024-07-23 00:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەسەر رێگای گوێر – هەولێر لە رووداوێكی هاتوچۆدا دوو كەس گیانیان لەدەستدا و سێ كەسی دیكەش برینداربوون. پەیامنێری…

