2024-07-23 15:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی سۆران دەستگیرکردنی دوو تۆمەتبار لە قەزای رەواندز رادەگەیەنێت کە لە چەند شوێن و کاتێکی جیادا ئاگریان کردووەتەوە.…

