2024-07-23 20:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق دەرگای پێشکەشکردنی داواکاری و ناو تۆمارکردن بۆ تیمەکانی چاودێری نێودەوڵەتی بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی…

The post کۆمسیۆن دەرگای خۆتۆمارکردنی بۆ تیمەکانی چاودێری نێودەوڵەتی کردەوە appeared first on Esta Media Network.