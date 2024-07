2024-07-24 01:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری راگەیاندن لە سەرۆكایەتیی شارەوانیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، كاركردن لە پڕۆژەی شەقامی 100 مەتریی شاری سلێمانی بەردەوامە و لە…

