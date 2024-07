2024-07-24 01:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دارایی هەرێمی كوردستان رایدەگەیەنێت، گەشبینن بە چارەسەركردنی كێشەی مووچە لەگەڵ حكومەتی عێراق و زیاتر دەستكراوە دەبن بۆ…

The post ئاوات شێخ جەناب: گەشبینین بە چارەسەركردنی كێشەی مووچە لەگەڵ حكومەتی عێراق appeared first on Esta Media Network.