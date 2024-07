2024-07-24 10:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

به‌ گوژمەی ملیارێك و 133 ملیۆن دینار پرۆژه‌یه‌كی پاڵاوگه‌ی ئاو له‌ گه‌رمیان جێبه‌جێده‌كرێت. وه‌زاره‌تی شاره‌وانی و گه‌شتوگوزار، لە…

