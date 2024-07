2024-07-24 16:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەسەر داوای پەرلەمانتاران بڕگەی هەمواری یاسای باری كەسێتی لە كۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجومەنی نوێنەران لابرا. بڕیار رەشید، ئەندامی ئەنجومەنی…

