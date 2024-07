2024-07-24 20:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی وەزارەتی تەندروستیی هەرێم رایدەگەیەنێت، بەكارهێنانی كیسەی نایلۆن لە سەموونخانە و نانەواخانە و چێشتخانەكان قەدەغەكرا د. سەركار سوورچی،…

The post بەكارهێنانی كیسەی نایلۆن لە سەموونخانە و نانەواخانە و چێشتخانەكان قەدەغەكرا appeared first on Esta Media Network.