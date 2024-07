2024-07-24 21:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكایەتیی شارەوانیی سلێمانی ئاگاداری هاوڵاتییان و شۆفێران دەكاتەوە سبەینێ شەقامی سەرەكیی هەواری شار لەبەردەم بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی وەبەرهێنانی سلێمانی…

