2024-07-24 21:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای ئاسایشی ھەرێم دانپێدانانی باندێكی تیرۆریستیی داعش بڵاودەكاتەوە كە پیلانیان دانابوو ژمارەیەك فەرماندە و ئەفسەری باڵای ئەمنی تیرۆربكەن.…

