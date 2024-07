2024-07-25 10:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تۆمەتبارێك كە تەقەی لە سێ‌ كەس كردبوو، لە لایەن مەفرەزەكانی بنكەی پۆلیسی عەربەتەوە دەستگیركرا. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای سلێمانی،…

The post پۆلیسی سلێمانی: کەسێک بە تۆمەتی تەقەکردن دەستگیرکرا appeared first on Esta Media Network.